Сетевое издание|18+|Четверг|2 окт 2025|17:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян предостерегли от популярного метода самолечения простуды

Печать
Telegram

Использование эфирных масел при лечении простуды у детей может быть не только бесполезно, но и опасно, предупредила россиян оториноларинголог Людмила Джапаридзе. Такое мнение она выразила в беседе с «Лентой.ру».

«Применять эфирные масла для ингаляций можно, только если это прямо указано на упаковке. Однако большинство из таких масел добавлять в небулайзер категорически нельзя — они могут вызвать аллергию у детей. Кроме того, доказанного лечебного эффекта у таких процедур нет», — объяснила Джапаридзе.

Она назвала опасным и другой популярный метод самолечения простуды — смазывание слизистой носа эфирными маслами. По словам врача, это очень опасно, поскольку масляная пленка парализует работу ресничек, которые должны очищать дыхательные пути, из-за чего инфекции проще закрепиться на слизистой. В результате дыхание ухудшается, а риск осложнений возрастает.

Не менее вредным может быть и прием эфирных масел внутрь. «Подобные эксперименты не только не имеют доказанной пользы, но и могут быть токсичными. Масла раздражают слизистые и в ряде случаев приводят к серьезным реакциям. Помните: натуральное не значит безопасное, особенно когда речь идет о здоровье детей», — подытожила врач.

Ранее доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева предупредила о вреде газированной воды для детей. Детям до семи лет лучше воздержаться от ее употребления, так как она раздражает желудочно-кишечный тракт и может вызвать дискомфорт, объяснила она.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети