В стране и мире

Список машин для такси захотели расширить

Минпромторг захотел расширить список машин для такси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Днем ранее ведомство представило перечень моделей, которые удовлетворяют требованиям закона о локализации такси. В него вошли семь моделей Lada (Granta, Iskra и Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel, две модели УАЗа (Patriot и Hunter) и весь модельный ряд столичного концерна «Москвич». Также в него включили модели, выпущенные на заводе в Липецкой области — Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space, Voyah Free, Dream и Passion.

Представитель Минпромторга в четверг пояснил журналистам, что список не окончательный и в ближайшее время может претерпеть изменения.

«Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на "Автоторе". Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим», — заявил источник.

По мнению автоэксперта, члена Общественного совета при МВД Игоря Моржаретто, предварительный список автомобилей может пополниться марками Haval, Solaris и Belgee, под которой в Белоруссии выпускают модели китайского Geely. Специалист также отметил, что планку по уровню локализации для машин, производимых в рамках специнвестконтрактов, уже снизили.

