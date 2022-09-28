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В Минтруде заявили о существенном увеличении маткапитала

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В России с февраля 2023 года будет увеличен материнский капитал, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.

В ведомстве отметили, что маткапитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции. Деньги на это уже заложены в бюджете Социального фонда России.

«Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года», – рассказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отмечается, что маткапитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тысяч рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка – на 85,9 тысяч рублей и составит 779 тысяч рублей.

По словам Котякова, на выплату материнского капитала в 2023 году планируется направить более 550 млрд рублей», – сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

С 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка. Начиная с 2023 года полномочия по выдаче маткапитала перейдут от Пенсионного фонда единому Социальному фонду России. Новый фонд будет обеспечивать все меры поддержки и страховые выплаты, за которые ранее отвечали ПФР и ФСС, напомнили в Минтруде.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов!

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