В Госдуму внесен законопроект о внеплановом повышении пенсий

19.09.2022 | 09:42

В ближайшее время правительство РФ может получить право индексировать выплаты нескольким категория пенсионеров.

В кабмине уже разработали и внесли в Государственную думу РФ новый законопроект, который позволит правительству внепланово повышать пенсии прокурорам и сотрудникам СК России.

«Внесенный в Госдуму законопроект позволит оперативно реализовывать решения, связанные с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей в случае изменения экономической ситуации», - рассказал в интервью «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, правительство России получит полномочия по принятию решения об индексации должностных окладов, доплат за классный чин, доплат за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

Эксперт уточнил, что новый законопроект создаст механизм оперативной реализации принимаемых главой государства решений об увеличении их пенсий, связанных в том числе с возможными изменениями экономической ситуации.

«Законопроект позволит правительству оперативно реагировать на текущую экономическую ситуацию в стране, повышая пенсии бывшим сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. При этом, безусловно, параллельно в подобных случаях будут повышаться и военные, и трудовые пенсии», - указал Груздев.