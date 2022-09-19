Сетевое издание|18+|Понедельник|19 сен 2022|10:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

В Госдуму внесен законопроект о внеплановом повышении пенсий

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В ближайшее время правительство РФ может получить право индексировать выплаты нескольким категория пенсионеров.

В кабмине уже разработали и внесли в Государственную думу РФ новый законопроект, который позволит правительству внепланово повышать пенсии прокурорам и сотрудникам СК России.

«Внесенный в Госдуму законопроект позволит оперативно реализовывать решения, связанные с необходимостью индексации пенсий прокуроров и следователей в случае изменения экономической ситуации», - рассказал в интервью «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, правительство России получит полномочия по принятию решения об индексации должностных окладов, доплат за классный чин, доплат за выслугу лет и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии прокурорам и следователям.

Эксперт уточнил, что новый законопроект создаст механизм оперативной реализации принимаемых главой государства решений об увеличении их пенсий, связанных в том числе с возможными изменениями экономической ситуации.

«Законопроект позволит правительству оперативно реагировать на текущую экономическую ситуацию в стране, повышая пенсии бывшим сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. При этом, безусловно, параллельно в подобных случаях будут повышаться и военные, и трудовые пенсии», - указал Груздев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — rg.ru
0
0
0
 
Гость||

А обычные пенсионеры??? Потерпить немножко? или денег нет, но вы держитесь?

Гость||

А обычным пенсионерам нужно было лучше выбирать профессию.

Гость||

Все правильно, предстоит огромная работа в стране по всем направлениям. В первую очередь нужно угомонить и успокоить всех иноагентов и их фанатов. Задолбали уже, нравится, не нравится, терпи моя красавица)))

Гость||

Какие пенсии все для фронта,все для победы!


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте