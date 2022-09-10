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Россиян «обрадовали» оплатой ЖКУ за своих соседей

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С 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление правительства от 03.02.2022 № 92, согласно которому с января 2023 года изменится схема оплаты ЖКУ.

Некоторые эксперты уверены, что новый закон не принесет ничего хорошего для граждан. Они считают, что разницу между поступившей от жильцов оплатой и фактическими расходами на общедомовые нужды, зафиксированную приборами учета, распределят между квартирами.

Кроме того, в интернете бытует мнение, что жильцам придется оплачивать все потери, случившиеся по вине управляющих компаний, которые раньше они были обязаны покрывать сами.

В ситуацию пришлось вмешиваться специалистам Минстроя. Ведомство выпустило официальный комментарий, которым попыталось успокоить граждан.

«Обращаем внимание, что документ (вступивший в силу с 1 сентября 2022 года – прим. редакции) не предполагает оплаты долгов за ЖКУ соседей. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, каждый собственник несет ответственность за потребленные коммунальные ресурсы и услуги. Кроме того, документ напрямую не повлечет повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, он направлен на справедливый расчет», - сообщили в ведомстве.

Специалисты Минстроя отметили, что размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления.

«Постановление направлено на защиту прав собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, которые провели мероприятия по энергосбережению и экономно относятся к расходованию коммунальных ресурсов. Если фактическое потребление ниже норматива, переплата будет учтена при перерасчете», - резюмировали в ведомстве.

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