По заявлению: госуслуги дали информацию о дополнительной выплате на детей

26.08.2022 | 13:04

Российские семьи могут рассчитывать на помощь от государства. Ряду граждан положена ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения им возраста 3 лет.

«Ежемесячная выплата на первого ребенка назначается семьям, у которых среднедушевой доход не более 2 прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе», - сообщает Telegram-канал «Госуслуги: для родителей».

Специалисты подчеркнули, что при назначении этого пособия не учитывается имущество заявителя и не используется правило нулевого дохода.

«Учитывается доход за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам до месяца обращения», - отметили на госуслугах.

Заявление на выплату может подать мать ребенка, а в случае ее смерти или лишения прав – отец. И малыш, и заявитель должны иметь гражданство Российской Федерации.

Специалисты отметили, что размер выплаты зависит от региона проживания, а в среднем по России составляет 13 200 рублей. Эту выплату можно получать дополнительно - одновременно с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оформить заявление следует в соцзащите.

«Если обратиться в течение 6 месяцев после рождения – выплата назначается со дня рождения. Если позже — со дня обращения. Сначала до 1 года ребенка, потом нужно подавать заявление для назначения до 2 и 3 лет», - подчеркнули специалисты.