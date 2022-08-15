Стало известно о «детских картах» взамен выплаты в 10 000 рублей к школе

15.08.2022 | 09:48

В России идет обсуждение введения так называемых «детских карт», которые могут заменить выплату к школе в 10 000 рублей.

Ряд экспертов считают, что деньги, которые были выданы родителям школьников в возрасте от 6 до 18 лет в 2021 году, оказали существенный эффект на российскую экономику.

«Что работает быстро и эффективно - это стимулирование спроса. В прошлом году, когда была президентская (выплата в размере – прим. редакции) 10 000 рублей перед школой, Сбербанк провел исследование и показал, что она сработала так эффективно, что даже имея короткий цикл, оказала влияние на макроэкономическом уровне», - заявила в интервью ТАСС президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По ее мнению, если государство продолжит стимулировать спрос и помогать семьям приобретать детские товары, то это скажется и на развитии промышленности.

«Если бы у нас были «детские карты», по которым каждому ребенку в определенной ситуации государство бы помогало приобрести товары для ребенка отечественного производства - одежду, обувь, школьные принадлежности, наборы для новорожденных - можно было бы значительно сократить меры поддержки промышленности в пользу социальных мер поддержки, так как это эффективнее», - указала Цицулина.