Россиян предупредили о вызывающей опасения ситуации с WhatsApp

02.07.2025 | 14:27

Ситуация с мошенническими звонками в WhatsApp (принадлежит Meta, запрещена на территории РФ, признана экстремистской), во время которых у россиян пытаются узнать личную информацию о них, а также об их родственниках, вызывает опасения. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев, предупредивший россиян о потенциальных последствиях таких диалогов.

«Интеграция искусственного интеллекта в кибератаки делает нападения более незаметными и эффективными. Особенно опасны случаи, когда человеку даже не нужно ничего нажимать - достаточно просто получить сообщение или звонок, чтобы вредоносная программа начала действовать», - констатировал Иевлев.

Он напомнил, что еще в 2019 году в мессенджере была обнаружена уязвимость, из-за которой после одного звонка на устройство жертвы без ее участия устанавливался вредоносный код. А до недавнего времени в приложении существовала еще одна проблема, которой пользовались разработчики шпионской программы Graphite, созданной израильской компанией Paragon Solutions.

«Злоумышленники добавляли выбранных пользователей в групповой чат и присылали PDF-файл. Мессенджер автоматически обрабатывал вложение, что позволяло установить Graphite. Благодаря этому троянцу злоумышленники собирали переписку, файлы и геоданные с устройства», - напомнил Иевлев.

Он добавил, что россиянам необходимо соблюдать все базовые правила цифровой безопасности - использовать максимальную защиту в мессенджерах с установкой всех возможных паролей и двухфакторной аутентификации, отключить в приложениях автозагрузку файлов, а также отключать Wi-Fi и Bluetooth, если они не нужны. Кроме того, он порекомендовал всегда исходить из предположения, что устройство уже скомпрометировано, и не хранить на нем ключи шифрования, пароли или резервные копии.

Тем временем в Госдуме рекомендовали отключить звонки с незнакомых номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По мнению главы парламентского комитета по информполитике Сергея Боярского, такую функцию необходимо активировать на устройствах детей и пожилых людей, чтобы обезопасить их от мошенников.