В России собрались поднять утильсбор ради продаж отечественных автомобилей

03.07.2025 | 11:44

Ставку утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, ввозимых в Россию для личных нужд, планируется повысить. Об этом в Совете Федерации журналистам рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

По его словам, с помощью таких сборов власти хотят собрать дополнительно 40-60 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на программы поддержки спроса на отечественные автомобили.

В настоящее время физические лица, ввозящие иномарку для личных нужд, уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке. Машины возрастом до трех лет обходятся в 3,4 тысячи рублей, а все остальные - в 5,2 тысячи. На сколько предлагается поднять сборы, Алиханов не уточнил. Однако он пообещал, что решение примут в ближайшее время.

До этого глава Минпромторга рассказал, что ведомство ищет способы поддержать столкнувшийся с обвалом продаж российский авторынок, чтобы не допустить его падения по итогам года на 40 процентов. На правительственном часе в Совете Федерации он пообещал, что скидки по механизмам поддержки спроса будут увеличены, в том числе планируется перезапуск программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

В текущем году на программы льготного автокредитования и лизинга было выделено более 60 миллиардов рублей, но Алиханов признал, что эти средства почти закончились и нужны новые вливания.

Вместе с тем само резкое повышение утильсбора, из-за которого стоимость новых автомобилей взлетела, Алиханов оценивает как эффективную меру для защиты отечественного автопрома.