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В ПФР рассказали о сроках выдачи пособия в 10 000 рублей на школьников

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Август стал месяцем надежды для миллионов родителей российских школьников по всей стране.

Взрослые ожидают повторения выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и в 2022 году.

Напомним, в 2021 году такая выплата была введена по инициативе Владимира Путина. Президент России посчитал, что государство должно помочь родителям школьников собрать детей к новому учебному году.

В Пенсионном фонде России отметили, что в 2021 году в соответствии с указом президента, российские семьи, имеющие детей, смогли получить выплату в размере 10 000 рублей в августе – декабре. Она была единовременной.

Прием заявлений на выплату в ПФР начали с 15 июля. Этот период продлился до 1 ноября 2021 года. А деньги на школьников родители стали получать уже со 2 августа прошлого года.

В 2022-м никаких заявлений Владимира Путина или решений правительства РФ не было, уточнили в Пенсионном фонде России.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году в этот период выплаты уже совершались, поэтому в 2022-м на подобную поддержку родителям рассчитывать не стоит.

«На сегодняшний день никаких нормативных документов о единовременной выплате на детей в 2022 году не выходило», - пояснили в пресс-службе ПФР.

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Гость||

ПИ Зачем одно и тоже чуть ли не каждый день писать?!!! Людей специально злите, или вам заняться нечем?!

Гость||

а как же выборы!

Гость||

Как, как, пройдут без чирика, на сухую....

Гость||

Ага, Дзюба покажет как.

Гость||

Сколько людишек хочет быть обязанными. Не надо ждать чего-то, сами заработаете, принципиальнее надо быть.

Гость||

Гость писал(a):

Ага, Дзюба покажет
А кто это?

Гость||

Заголовок статьи расходится с информацией в тексте. Для чего так писать, ИДИОТЫ !!!

Гость||

Вы дебилы? Зачем через день одну и ту же фигню под разным названием постить?

Имя: Гость
Комментарий:

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