Стало известно о выплатах семьям, чей доход не является низким

06.08.2022 | 09:00

Государство старается оказывать всестороннюю помощь семьям с детьми. В стране существует множество льгот и выплат, которые касаются людей с разным доходом. Вот только знают о них не все.

В последнее время на форумах в интернете все чаще встречаются жалобы родителей, чьи семьи не входят в категорию льготников. Они возмущены тем, что деньги от государства могут получать только те, чей доход считается низким.

Специалисты госуслуг решили напомнить россиянам о выплатах, которые положены не только малообеспеченным семьям.

Всем родителям независимо от уровня дохода и количества детей положена единоразовая выплата при рождении ребенка от Фонда социального страхования. В 2022 году минимальный размер составляет 63 932 рубля, а максимальный - 360 164 рубля.

Положено семьям с детьми и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его может получать один из родителей, бабушка, дедушка или другой родственник, который ухаживает за малышом.

Расчет пособия производится по общему правилу и составляет 40 процентов от среднего заработка получателя за последние два года.

На госуслугах напомнили и о существовании материнского капитала. Этот вид государственной поддержки положен каждой семье, отвечающей определенным критериям.

Семейным капиталом могут воспользоваться: женщина, родившая или усыновившая первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; женщина, родившая или усыновившая второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 года; мужчина ― единственный усыновитель первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года; мужчина ― единственный усыновитель второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года.

Право на материнский капитал подтверждает именной сертификат. Если есть такой документ, можно распорядиться деньгами, выбрав одну или несколько предусмотренных законом целей. Например, улучшить жилищные условия семьи, рассказали специалисты госуслуг.