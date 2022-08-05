Части россиян готовят новый возраст выхода на пенсию

05.08.2022 | 13:19

В Государственной думе РФ будет рассмотрен очередной проект, который позволит части россиян досрочно выходить на пенсию.

Группа парламентариев предложила установить досрочную страховую пенсию близким родственникам инвалидов I группы.

По мнению депутатов, родственники, которые ухаживают за инвалидами не менее восьми лет, должны уходить на пенсию раньше. Мужчины с 55 лет, женщины – с 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно.

В пояснительной записке к документу указано, что под близкими родственниками понимаются супруг, супруга, ребенок, в том числе пасынок, падчерица, полнородные и неполнородные брат, сестра.

«Нужно понимать, что уход за инвалидом I группы – это тяжелый ежедневный труд и люди, которые помогают своим близким, не всегда могут полноценно работать. Им не хватает на это время, и по этой причине родственники инвалидов I группы нередко испытывают серьёзные финансовые трудности, но наша инициатива частично поможет решить эту проблему», - написал в своем Telegram-канале Сергей Миронов.

Депутат Госдумы отметил, что проект закона же получил положительные отклики общественности.

«Эту инициативу можно только абсолютно поддержать. Но необходимо делать в этом направлении больше. У нас на сегодняшний день пенсия по уходу за инвалидом составляет где-то 1400 рублей. Понятно, что ухаживающий должен нигде не работать. Как он может прожить на эти деньги? Это предложение «Справедливой России» очень важное, но это минимум, который можно сделать. Ухаживать за инвалидом – это большой труд», - считает член Общественной палаты РФ, председатель бурятского регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых.