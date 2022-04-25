Рособрнадзор: «Мы возвращаемся в единое образовательное пространство»

25.04.2022 | 07:50

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об основном смысле единого государственного экзамена.

По словам чиновника, ЕГЭ не должен становиться тем инструментом, который бы повысил качество образования.

Музаев заявил, что единый государственный экзамен необходим для получения аттестата и поступления в вуз.

«Вот ЕГЭ нужен выпускникам, чтобы получить аттестат и поступить в высшее учебное заведение, здесь благодаря баллам, которым вы (школьники) заработали, образуется конкурс, вот суть экзамена», — сообщил Музаев на прямой линии с родителями и старшеклассниками по приемной кампании 2022 года.

Глава Рособрнадзора отметил, что время упадка отечественного образования и бесконечных экспериментов осталось позади.

«За все годы, когда мы, в том числе, очень сильно повернулись лицом к Европе, мы очень много экспериментировали, на самом деле. И единое образовательное пространство, которое когда-то у нас было, оно у нас было разрушено до основания. Сейчас мы возвращаемся в это единое образовательное пространство... Когда мы все эти разрушения, все кирпичики соберем и восстановим снова наш «дом» под названием школьное образование, так скажем, и другие уровни, то вот много вопросов будут сняты. Будут сняты вопросы о том, что нужен дополнительный предмет в виде обязательного ЕГЭ вводить для того, чтобы улучишь качество знаний», — приводит слова Музаева РИА Новости.

Глава ведомства отметил, что не видит альтернативы единому государственному экзамену в ближайшие годы.