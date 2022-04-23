В Госдуме готовятся удвоить ежемесячные выплаты на детей

23.04.2022 | 11:34

В Государственной думе РФ готовится к рассмотрению законопроект, который удвоит ежемесячные выплаты на детей.

Документ о внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в части увеличения размера ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в отношении одиноких матерей и отцов был зарегистрирован и направлен председателю Госдумы 22 апреля 2022 года.

Авторы инициативы считают, что вопрос демографической политики является приоритетным и одновременно с этим ключевым глобальным вызовом для Российской Федерации в будущем.

Предлагаемый проект федерального закона направлен на существенное изменение демографической ситуации в России, на перелом её негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент.

В частности, согласно информации Росстата РФ, естественный прирост населения в Российской

Федерации до 2035 года при лучшем прогнозе составит 349 тысяч человек в год, а в худшем случае ожидается убыль 856 тысяч человек ежегодно.

Законодатели предлагают дополнить ФЗ пунктом 5.1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, предусмотренная настоящим Федеральным законом, осуществляется в отношении гражданина, имеющего право на её получение, являющегося единственным родителем (одинокой матерью или одиноким отцом), в размере двукратного прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации.

В поправках дается определение термину «единственный родитель». К нему предлагается относить родителя, являющегося единственным лицом, фактически осуществляющим родительские обязанности по воспитанию и развитию своих детей (родных или усыновленных) в соответствии с законодательством без второго родителя, в частности, в случаях, когда один из родителей ребенка умер, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от зашиты их прав и интересов, либо в иных случаях, которые должен будет определить кабмин.