Сетевое издание|18+|Вторник|19 апр 2022|18:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Отцам пообещали меру государственной поддержки

Печать
Telegram

Уже с мая 2022 года часть российских мужчин сможет рассчитывать на крупную выплату от государства.

В Государственной думе РФ во втором чтении был принят законопроект, который наделит отцов-одиночек новыми основаниями для получения материнского капитала.

На меру государственной поддержки смогут рассчитывать мужчины в одиночку воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, которые рождены после 1 января 2007 года и имеют гражданство РФ.

Смогут получить помощь и те отцы, кто в одиночку воспитывает первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Поправки в законопроект касаются тех случаев, когда мать детей, не являющаяся гражданкой РФ, умерла.

Предусмотрели законодатели и смерть мужчины – одинокого родителя. В таком случае право на материнский капитал перейдет к его детям в равных долях.

Напомним, в 2022 году размер материнского капитала составляет: 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 рублей - на второго.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — rg.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте