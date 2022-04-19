Отцам пообещали меру государственной поддержки

19.04.2022 | 17:45

Уже с мая 2022 года часть российских мужчин сможет рассчитывать на крупную выплату от государства.

В Государственной думе РФ во втором чтении был принят законопроект, который наделит отцов-одиночек новыми основаниями для получения материнского капитала.

На меру государственной поддержки смогут рассчитывать мужчины в одиночку воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, которые рождены после 1 января 2007 года и имеют гражданство РФ.

Смогут получить помощь и те отцы, кто в одиночку воспитывает первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Поправки в законопроект касаются тех случаев, когда мать детей, не являющаяся гражданкой РФ, умерла.

Предусмотрели законодатели и смерть мужчины – одинокого родителя. В таком случае право на материнский капитал перейдет к его детям в равных долях.

Напомним, в 2022 году размер материнского капитала составляет: 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 рублей - на второго.