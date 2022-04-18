18.04.2022 | 09:38

В Государственной думе РФ приступили к рассмотрению федерального законопроекта о регулировании работы продленки, создания единого стандарта в начальной школе.

Инициаторы законопроекта считают, что решение об открытии групп должно приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей.

В документе указано, что наряду с присмотром и уходом за детьми должны осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия.

По мнению парламентариев, в случае принятия закона группы продленного дня станут частью образовательного процесса.

Инициаторы проекта отмечают, что для снижения родительской платы регионы должны направить дополнительное финансирование на эту часть образовательного процесса.

«По этому вопросу ещё есть над чем работать. Сегодня группы продлённого дня есть только в трети школ. Решение об их открытии и порядке организации по-прежнему остаётся в ведении образовательных учреждений. Важно, чтобы федеральные нормы гарантировали создание групп продлённого дня в школах. Необходимо обсудить этот вопрос с родительским и учительским сообществом», - считает депутат Сергей Миронов.