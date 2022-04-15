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В стране и мире

Госуслуги смогут уберечь от армии

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Граждане России в возрасте с 18 до 27 лет могут получить отсрочку от призыва на военную службу воспользовавшись порталом госуслуг.

С 19 апреля на сайте будет доступен сервис, с помощью которого можно будет подать специальное заявление, указано в сообщении Минцифры РФ.

Сделать это за своих сотрудников смогут работодатели, которые заняты в сфере информационных технологий.

Необходимую для этого аккредитацию организациям выдает Минцифры РФ, если ее код ОКВЭД есть в списке на сайте министерства. Например, в него включили 62.01 (разработка ПО) и 63.11.1 (создание и использование баз данных).

Всем претендующим на это предприятиям уже разосланы правила оформления отсрочки. Подать заявление можно будет 1 мая. Работодателю необходимо заполнить форму на каждого сотрудника и загрузить ее на портал. После 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

Напомним, согласно решению президента и правительства на отсрочку имеют право граждане России в возрасте с 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору полный рабочий день и имеют при этом высшее образование по профилю IT.

Сотрудник должен числиться в штате аккредитованной компании не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года или быть трудоустроенным в течение года после окончания учебы по профилю.

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Гость||

Приманка для дураков. Потом эту отсрочку могут отменить а все данные будут в базе госуслуг! Не играйте вы не в какие игры с государством!

Гость||

Он так же пенсионный возраст обещал не повышать.

Гость||

(Напомним, согласно решению президента и правительства, на отсрочку имеют право граждане России в возрасте с 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору полный рабочий день и имеют при этом высшее образование по профилю IT.) - Практически единицы!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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