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В стране и мире

И деньги, и отдых: названо оптимальное время для отпуска

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Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, когда в этом году выгоднее всего отдохнуть.

Отпуск на майские праздники в 2022 году лучше взять со 2 по 8 мая, в этом случае сотрудник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в соответствии с производственным календарем, сообщает РИА Новости.

«Если взять отпуск со 2 по 8 мая - выгода будет существенная за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая - это неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск - они будут оплачены по-среднему. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, чем если бы он просто продолжал работать в мае по «общему графику», - указано в исследовании.

В иных случаях, выгода майского отпуска будет зависеть от ряда факторов: по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и прочее, считает директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В мае нынешнего года, сообщил эксперт, следующие нерабочие дни: с 1 по 3 мая (1 мая - праздничный день, 2-3 - выходные) и с 7 по 9 мая (7-8 - выходные дни, 9 мая - праздничный).

Эксперт отметил, что, если отпуск «попадает» на нерабочие праздничные дни (например, на 1 или 9 мая), то в счет отпуска эти дни не идут, поскольку отпуск тогда должен быть продлен или перенесен на другое время. Южалин напомнил, что об отпуске в мае следовали позаботиться заранее.

«Ведь по общему правилу в отпуск работник идет по графику, который утверждается работодателем в конце каждого года. Поэтому если отпуск запланирован графиком на эти числа - никаких проблем нет, работник уходит в отпуск по графику», - подчеркнул Южалин.

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Источник — ria.ru
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