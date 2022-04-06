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В стране и мире

Стал известен способ, как изъять земельный участок у собственника

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В России идет обсуждение законопроекта, который может позволить субъектам Федерации включать территории СНТ в состав сельских поселений - с изменением категории земель, возможностью брать льготную сельскую ипотеку для строительства домов, сообщает «Российская газета».

В настоящий момент у реализации инициативы существует одна сложность – это заброшенные собственниками садовые участки. Никакой муниципалитет не станет принимать на себя такое бремя.

Они доставляют массу проблем. Земля годами не возделывается, если на участке есть строения, то они, как правило, находятся в плачевном состоянии. Сооружения не только портят внешний вид, но и могут привести к ЧП, например, пожару.

Зачастую такие дома становятся убежищем для лиц без определенного места жительства. В них они периодически организуют свои «склады», куда стаскивают украденный садовый инвентарь с других участков.

В Росреестре рассказали, как желающим можно получить в собственность заброшенный участок. Механизм сложный, но вполне осуществимый.

Сначала человеку необходимо установить собственника земли. Для этого следует обратиться к председателю садового товарищества или в орган местного самоуправления. Можно воспользоваться и сервисом публичной кадастровой карты, а затем заказать выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Если собственник найден – с ним можно заключить договор купли-продажи.

Но в российском законодательстве существует механизм, когда хозяин земли может ее лишиться. Участок будет изъят, если он предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и не используется по назначению в течение 3 лет. Сначала собственнику земли выносится предписание об устранении нарушений. Если он его не выполняет, то суд может изъять землю в пользу муниципалитета.

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