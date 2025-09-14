В Польше сняли ролик с техникой НАТО под переделанный российский хит

14.09.2025 | 20:34

В Польше переделали популярную российскую песню «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой. На это обратило внимание издание «Абзац» в своем Telegram-канале.

«Видать, своих хороших песен у них нет, а потому жители страны переделывают наш хит», — говорится в сообщении.

Более того, в Польше не только переделали российскую песню, но и сняли под нее видеоролик с проезжающей техникой НАТО. Это, по мнению издания, «особенно возмутительно».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте в стране пророссийских настроений и призвал сдерживать их.

«Это испытание на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса», — указал он.

Источник фото и видео - t.me/absatzmedia.