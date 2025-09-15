Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|16:09
В стране и мире

Останки подорвавшего себя с бойцами ВСУ российского солдата нашли спустя 15 месяцев

В зоне специальной военной операции (СВО) нашли останки старшего лейтенанта, Героя России Ильдара Суфиярова, 15 месяцев назад подорвавшего себя и трех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) гранатой. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики, трансляция которого велась на Rutube.

По его словам, тело с большой вероятностью принадлежит Суфиярову, так как на месте обнаружения также найден его военный билет и останки еще трех военных, принадлежность которых не уточняется. «Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы. Я сегодня с утра маме позвонил и супруге позвонил», — сказал Хабиров.

Память военнослужащего почтили в ходе совещания правительства минутой молчания. Место его захоронения определят.

12 апреля 2024 года группа бойцов под командованием Суфиярова несколько часов удерживала позиции, отражая атаки ВСУ. Как рассказывал глава Башкирии в Telegram, в результате старший лейтенант остался один и, не желая сдаваться в плен, подорвал гранатой себя и троих украинских солдат. В октябре того же года президент России Владимир Путин присудил военному звание Героя посмертно.

Ранее стали известны подробности героического поступка пограничника Юрия Смолкотина, который во время вторжения ВСУ в Курскую область вступил в бой с превосходящими силами противника. Боец приказал сослуживцам отходить, а сам, прикрывая их, подорвал себя гранатой вместе с украинскими военными.

Источник — lenta.ru
