Глава Минздрава спас пассажира во время полета в Ханой

14.09.2025 | 20:43

Во время рейса Москва — Ханой одному из пассажиров стало плохо: 50-летний мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия, у него случился гипертонический криз. Экипаж обратился к пассажирам за помощью, и на зов откликнулся глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, который летел этим же самолетом в командировку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, министр около часа оказывал медицинскую помощь, контролируя давление и принимая меры по стабилизации состояния.

Мужчине дали необходимые лекарства и провели лечебные процедуры прямо на борту. Благодаря своевременной помощи криз удалось купировать, и пациент благополучно долетел до Ханоя.

Как уточняется, Мурашко направлялся во Вьетнам для участия во встречах с местным руководством.

Ранее президент России Владимир Путин помог спасти жизнь тяжело больного раком мальчика во время визита в Китай, предоставив ему и матери президентский самолет для возвращения домой.