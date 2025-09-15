Халатность полицейских привела к смерти многократно обращавшейся к ним россиянки

15.09.2025 | 12:28

Во Владивостоке прокуратура установила, что полиция игнорировала обращения 29-летней местной жительницы, с которой жестоко расправился муж. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном ведомстве.

Женщина неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о противоправных действиях мужа, но на ее обращения не реагировали. Прокуратура инициировала проверку в отношении полицейских, которые игнорировали заявления потерпевшей.

13 сентября женщину с колото-резаными ранами нашли около подъезда дома по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке. В расправе над ней заподозрили ее мужа, с которым женщина жила раздельно.

Мужчину задержали в Уссурийске. По версии следствия, он ударил жену двумя ножами не менее 10 раз.

