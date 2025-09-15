Сетевое издание|18+|Понедельник|15 сен 2025|16:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Халатность полицейских привела к смерти многократно обращавшейся к ним россиянки

Печать
Telegram

Во Владивостоке прокуратура установила, что полиция игнорировала обращения 29-летней местной жительницы, с которой жестоко расправился муж. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном ведомстве.

Женщина неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о противоправных действиях мужа, но на ее обращения не реагировали. Прокуратура инициировала проверку в отношении полицейских, которые игнорировали заявления потерпевшей.

13 сентября женщину с колото-резаными ранами нашли около подъезда дома по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке. В расправе над ней заподозрили ее мужа, с которым женщина жила раздельно.

Мужчину задержали в Уссурийске. По версии следствия, он ударил жену двумя ножами не менее 10 раз.

Ранее Усть-Илимский городской суд встал на сторону 43-летней местной жительницы, обвиняемой в расправе над сожителем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — /lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте