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В стране и мире

Россиянам разрешили пользоваться Facebook* и Instagram*

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Тверской суд Москвы разрешил россиянам использовать социальные сети Facebook* и Instagram* (принадлежат к организации Meta, признанной в РФ экстремистской) в законных целях.

«Меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности», — указано в мотивировочной части решения Тверского суда.

Напомним, 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram* на территории России, а Facebook* был заблокирован 4 марта. Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией 21 марта 2022 года. Ее деятельность была запрещена на территории России.

«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», – отметили в Генпрокуратуре.

«Исковое заявление Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории Российской Федерации удовлетворить. Запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook* и Instagram* на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации», - решил суд.

29 марта Роскомнадзор исключил Facebook* и Instagram* из реестра социальных сетей. Нахождение в нем накладывало на сервисы ряд обязанностей. Среди них - меры по самостоятельному удалению запрещенного в России контента.

* - принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России/

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Твою нельзя точно.

Гость||

разрешили запретили кому только, все пользуются и не спрашивают их

Гость||

Ну вы или крест снимите или трусы наденьте(с).

Имя: Гость
Комментарий:

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