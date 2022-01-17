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Новая реформа: граждане будут откладывать на собственную пенсию

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Депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла подробности новой пенсионной реформы.

По словам парламентария, изменения коснутся накопительной части пенсии. Предполагается, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться, сообщает URA.RU.

«Проект в Госдуму пока не вносился, но реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. Средства будут со-финансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000», — пояснила Светлана Бессараб.

Парламентарий рассказала, что в настоящий момент идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны будут страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно.

«Отчисления можно будет направить на страховую пенсию, что очень важно. Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах в 1,5 раза, где-то и больше», — уточнила Бессараб.

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Источник — ura.news
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Гость||

Забудьте. Не с чего брать уже новые поборы. И так выживаем.

Гость||

я ничего им не выделю

Гость||

скзочные персонажи все это могут выдумывать

Гость||

Я так понял, молодое поколение останется без пенсии. Какой идиот доверит деньги жуликам и ворам?

Гость||

Неодозначный заголовок.. можно понять что гражданам будет всё равно на собственную пенсию.

Гость||

Ну, а как же можно без программы? Ну, что я вам, бандюга с большой дороги? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один …Стоять за свободную личность.

--- Значит, будут грабить.

Гость||

Будет где разгуляться

Гость||

А что старая реформа ? Куды бабло дели?

Гость||

Бешенный принтер заработал отдохнул на мальдивах и с новыми силами в бой с народом!

Гость||

А какая пенсия буде у депутатов госдумы и у работников администрации президента?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Значит определили на пенсию 1,4 млн рублей.

Но они проживутся всего за 10 лет.

А дальше как? Социальная

песня?

Гость||

Будет на что президенту дорогу новую к баренцеву морю строить. и новые города в сибири!

Дмитрий Н. Мотовилов||

- ДОМ!

- Ответа нет

- Дом!

- Ответа нет.

Читайте приключения Тома Сойера

Гость||

Эй, Кибальчиш!

Как там? Не видно ещё Красной Армии?

Нет, не видно!

Нехорошие дела творятся, Кибальчиш: кто-то камни под косы бросает, кто-то палки в колёса вставляет.

Смотри, шалить стала нечистая сила.

Гость||

Бесовщина продолжается.

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Имя: Гость
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