Новая реформа: граждане будут откладывать на собственную пенсию

17.01.2022 | 15:40

Депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскрыла подробности новой пенсионной реформы.

По словам парламентария, изменения коснутся накопительной части пенсии. Предполагается, что отложенные гражданами средства не будут облагаться налогами, будут со-финансироваться со стороны государства и страховаться, сообщает URA.RU.

«Проект в Госдуму пока не вносился, но реформа будет предусматривать трансформацию накопительной части пенсии. Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления, и как. Средства будут со-финансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1000 рублей и государство добавит 1000», — пояснила Светлана Бессараб.

Парламентарий рассказала, что в настоящий момент идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов, до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны будут страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 млн рублей включительно.

«Отчисления можно будет направить на страховую пенсию, что очень важно. Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах в 1,5 раза, где-то и больше», — уточнила Бессараб.