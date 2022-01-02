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В стране и мире

В МВД рассказали об аннулировании бумажных паспортов

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С введением паспорта с электронным носителем информации планируется аннулировать обычную бумажную версию документа, сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос агентства ТАСС.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорта. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», - указали в ведомстве.

В МВД напомнили, что выдача паспорта с электронным носителем информации будет сугубо добровольной процедурой.

Получить такой вид документа сможет любой гражданин РФ, который достиг 14-летнего возраста. Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Такой срок назвала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Порядок его выдачи и пилотные регионы определят соответствующие нормативные и правовые акты правительства. Сейчас прорабатывается вопрос о том, какие сведения будут размещаться на визуальной части паспорта с электронным носителем и на его электронном носителе.

В ведомстве подчеркнули, что выдача электронного и заграничного паспортов не взаимосвязана, поэтому два документа по-прежнему будут иметь разную юридическую силу.

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Источник — tass.ru
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