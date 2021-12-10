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В стране и мире

Законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии внесен в правительство

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В правительстве в ближайшее время должны рассмотреть законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии. Соответствующий документ в кабмин направила партия «Справедливая Россия — за правду», заявил ее лидер Сергей Миронов.

«Направил в правительство законопроект о выплате пенсионерам 13-й пенсии. Предлагаю организовать ежегодные выплаты 13-й пенсии для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости. 13-ю пенсию нужно выплачивать для борьбы с бедностью в стране», — сообщил Миронов в своем telegram-канале.

По мнению парламентария, пенсионеры являются самой социальной незащищенной категорией граждан. Миронов надеется, что дополнительная выплата поможет пожилым людям отказаться от кредитов, спрос на которые традиционно растет ближе к новогодним праздникам.

«По нашей оценке, на выплату 13-й пенсии потребует около 654,8 миллиардов рублей. На реализацию положений законопроекта о двукратном увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости людям, достигшим возраста 70 лет, нужно еще 53,9 миллиардов рублей», — написал Миронов.

Ранее эксперты указывали, что о выплате пожилым людям еще одной пенсии может заявить глава государства Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции, которая состоится 23 декабря.

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