В Пензенской области подорожал кофе и подешевел сахар

23.12.2025 | 19:11

В Пензенской области в ноябре цены выросли на 0,62% по сравнению с октябрем. Годовая инфляция замедлилась и составила 7,78%, что все равно больше, чем в целом по России (6,64%).

Заметнее всего в последнем осеннем месяце подорожали услуги. Так, значительно повысилась стоимость путевок в дома отдыха (на 14,8%) и санатории (на 4,83%), проживание по которым приходится на новогодние каникулы.

Поднялись в цене также билеты на поезда дальнего следования (на 6,84%). «Во многом это связано с ростом тарифов на поездки в плацкартных и общих вагонах и увеличением спроса на поездки в преддверии новогодних праздников», - отметили эксперты ЦБР.

А вот отдых за рубежом подешевел на 4,56% - влияние оказало снижение спроса на посещение некоторых стран.

Цены на продовольственные товары выросли. Повышение коснулось, к примеру, овощей (на 8,63%): огурцов, сладкого перца и помидоров. Дело в том, что в холодное время года увеличиваются затраты тепличных хозяйств на отопление и освещение.

Подорожал также кофе, особенно зерновой и молотый. Причина - в снижении его предложения на рынке из-за плохого урожая в основных странах-поставщиках.

Цены на сахар, напротив, упали на 2,84% - во многом благодаря росту объема переработки сахарной свеклы.

Что касается непродовольственных товаров, то они в ноябре в основном дорожали. Заметнее всего - подержанные иномарки.

«С июля по сентябрь автосалоны снижали цены на некоторые модели таких автомобилей. В ноябре подобных скидок не было, поэтому средние цены скорректировались вверх. Как следствие, по сравнению с октябрем иномарки с пробегом подорожали на 4,37%, но по-прежнему стоили меньше, чем год назад (на 6,57%)», - уточнили специалисты.

Также выросли цены на моющие и чистящие средства - стиральный порошок и мыло (на 1,07%). Это связано с увеличением расходов на оплату труда персонала, на сырье, упаковку и логистику.

А вот некоторые стройматериалы, например металлочерепица и обрезные доски, подешевели на 0,27%. Это объясняется завершением сезона активного строительства.