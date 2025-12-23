В Пензенской области подорожал кофе и подешевел сахар

В Пензенской области в ноябре цены выросли на 0,62% по сравнению с октябрем. Годовая инфляция замедлилась и составила 7,78%, что все равно больше, чем в целом по России (6,64%).
Заметнее всего в последнем осеннем месяце подорожали услуги. Так, значительно повысилась стоимость путевок в дома отдыха (на 14,8%) и санатории (на 4,83%), проживание по которым приходится на новогодние каникулы.
Поднялись в цене также билеты на поезда дальнего следования (на 6,84%). «Во многом это связано с ростом тарифов на поездки в плацкартных и общих вагонах и увеличением спроса на поездки в преддверии новогодних праздников», - отметили эксперты ЦБР.
А вот отдых за рубежом подешевел на 4,56% - влияние оказало снижение спроса на посещение некоторых стран.
Цены на продовольственные товары выросли. Повышение коснулось, к примеру, овощей (на 8,63%): огурцов, сладкого перца и помидоров. Дело в том, что в холодное время года увеличиваются затраты тепличных хозяйств на отопление и освещение.
Подорожал также кофе, особенно зерновой и молотый. Причина - в снижении его предложения на рынке из-за плохого урожая в основных странах-поставщиках.
Цены на сахар, напротив, упали на 2,84% - во многом благодаря росту объема переработки сахарной свеклы.
Что касается непродовольственных товаров, то они в ноябре в основном дорожали. Заметнее всего - подержанные иномарки.
«С июля по сентябрь автосалоны снижали цены на некоторые модели таких автомобилей. В ноябре подобных скидок не было, поэтому средние цены скорректировались вверх. Как следствие, по сравнению с октябрем иномарки с пробегом подорожали на 4,37%, но по-прежнему стоили меньше, чем год назад (на 6,57%)», - уточнили специалисты.
Также выросли цены на моющие и чистящие средства - стиральный порошок и мыло (на 1,07%). Это связано с увеличением расходов на оплату труда персонала, на сырье, упаковку и логистику.
А вот некоторые стройматериалы, например металлочерепица и обрезные доски, подешевели на 0,27%. Это объясняется завершением сезона активного строительства.
Новости по теме
- В России резко подешевел ряд ключевых продуктов питания
- Россиянам дали два совета по выбору качественной гирлянды
- В России подняли цену на водку
- Россиянам разъяснили правила возврата живой елки продавцу
- Эксперты рассказали, как купить безопасную гирлянду
- В России подешевели мандарины
- Россиян предупредили о росте цен на крепкий алкоголь
- Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек
- В Пензенской области собираются изменить расценки на техосмотр
- Путин утвердил введение технологического сбора
Последние новости
- Мораторий на штрафы для застройщиков решили не продлевать
- Стал известен размер пенсий пензенцев после повышения
- Прокомментировано снижение ключевой ставки
- Банк «Кузнецкий» награжден дипломом национальной премии
- Регион получит 36,8 млн рублей на зарплаты для медиков-новичков
- Банк «Кузнецкий» подтвердил кредитный рейтинг
- В Пензенской области снова заморозили плату за аренду земли
- Денис Коряжкин вошел в топ-10 руководителей по работе с МСП
- Прогноз: что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году
- Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!