По комфортности жизни Пенза уступила Сердобску и Заречному

13.04.2025 | 13:58

В пятерку городов Пензенской области с высоким индексом качества среды попали Пенза, Заречный, Кузнецк, Каменка и Сердобск.

При этом областной центр занял 3-е место, получив 225 баллов из 360 возможных. Пенза уступила Заречному (242 балла) и Сердобску (232 балла). На 4-м месте - Каменка (224 балла), на 5-м - Кузнецк (213 баллов).

Индекс качества городской среды в населенных пунктах России ежегодно определяют эксперты Минстроя РФ. Они опираются на такие показатели, как состояние улично-дорожной сети, наличие озелененных пространств, социально-досуговой инфраструктуры, а также безопасность, комфорт, экологичность, эффективность управления и многие другие.

К пензенским городам с благоприятной средой отнесли Никольск (204 балла), Спасск (203 балла), Белинский (201 балл), Нижний Ломов (199 баллов), Городище (194 балла).

Сурск в число таковых не вошел, получив всего 178 баллов.

Всего в регионе 11 городов. По подсчетам Минстроя РФ, в них проживают 754,6 тыс. человек. За год прирост населенных пунктов с благоприятной средой составил 43%.