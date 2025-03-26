В Пензу прибыли первые 10 вагонов с гранитным щебнем из ДНР

26.03.2025 | 12:40

В Пензу прибыли из ДНР первые 10 вагонов с гранитным щебнем, который уже в этом году будет использован при ремонте и строительстве дорожных объектов в регионе, сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 26 марта.

По его словам, это результат работы, которая проводится уже 3 года. Пензенская компания, которая занимается ремонтом и строительством дорог, помогает развивать производство на базе Каранского карьера в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.

«Выражаю огромную благодарность заместителю председателя Правительства Российской Федерации Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за поддержку этого проекта!» - подчеркнул Олег Мельниченко.

Марат Хуснуллин также прокомментировал отгрузку первой партии щебня в Пензенскую область.

«Продукция предназначена для реализации проектов дорожного строительства. Вагоны уже прибыли и разгружены. Всего, согласно первой заявке, с карьера планируют отгрузить порядка 30 000 тонн.

Отмечу, что производство на Каранском карьере не велось 14 лет. Благодаря новому инвестору и участию в свободной экономической зоне, которая находится под управлением ФРТ, это месторождение вновь наращивает обороты», - написал он в своем телеграм-канале 26 марта.