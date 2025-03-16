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Экономика

В области стоимость продуктовой корзины превысила 6 000 рублей

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В Пензенской области за год стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 19,6%: с 5 049 рублей в феврале 2024-го до 6 283 рублей в том же месяце 2025-го.

Цены во втором зимнем месяце 2024-го и 2025-го сравнили в Пензастате. Рекордсменом по повышению стоимости стал картофель (+237,9%). Заметно подорожали и такие овощи, как репчатый лук (+38,6%), а также белокочанная капуста (+20,7%).

В феврале ощутимо выросла стоимость рыбы и рыбных консервов. Так, соленый, маринованный, копченый продукт подорожал на 35,1%, мороженый - на 34,5%, рыбные консервы в томатном соусе - на 29,3%.

Стоимость молочных продуктов увеличилась на 23,1%, творога - на 20,2%. Цена за килограмм растворимого кофе подросла на 23,6%.

В целом, по данным Пензастата, в феврале 2025 года цены на продовольствие выросли на 13,2%, на непродовольственные товары - на 6,4%, услуги подорожали на 11,5%.

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