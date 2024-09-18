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Экономика

Альфа-Банк открыл в Арбекове третий в Пензе офис нового формата

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Новый phygital-офис Альфа-Банка открылся по адресу: пр. Строителей, 40. Пространство сочетает в себе технологические достижения и достоинства офлайн-офиса, где клиент в уютной атмосфере может пообщаться с экспертами лично и получить необходимые консультации.

Альфа-Банк открыл в Арбекове третий в Пензе офис нового формата

Это новый формат обслуживания, когда цифровые решения не заменяют, а дополняют традиционные форматы работы банка. Собственно говоря, на это указывает формат phygital - от английских physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. Самые современные технологии соседствуют с живым человеческим общением.

Это не просто офис, а пространство для мероприятий, встреч с бизнес-сообществом, формирования предпринимательского комьюнити.

Phygital-офис банка на пр. Строителей, 40, уже третий в Пензе. Еще 4 открыты в Кузнецке, Заречном, Каменке и Сердобске.

Альфа-Банк открыл в Арбекове третий в Пензе офис нового формата

«В области у Альфа-Банка уже более 120 тысяч клиентов - физических лиц и более 10 тысяч юридических лиц. Альфа-Банк занимает лидерские позиции в банковском секторе региона - безусловно, потому, что нам доверяют наши клиенты, которые пользуются нашими продуктами и сервисами», - отметил на открытии региональный управляющий Альфа-Банка в Пензенской области Евгений Семенов.

График работы нового офиса: понедельник - пятница с 10:00 до 19:00.

Реклама. Заказчик - АО «Альфа-Банк». ИНН 7728168971. Генеральная лицензия Банка России № 1 326 от 16 января 2015 г.

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Источник — фото пресс-службы Альфа-Банка
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