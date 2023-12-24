Названы продукты, которые заметно подорожают уже в январе

24.12.2023 | 13:53

В новый год жители Пензенской области войдут с новым повышением цен на ряд продуктов. Рост стоимости некоторых товаров составит до 20%.

Изменятся ценники на широкий перечень продовольствия: молочную продукцию, рис, соки, кофе, кондитерские изделия.

Как пишет издание «Коммерсантъ», производители аргументируют повышение стоимости ростом курсов валют и подорожанием услуг перевозчиков внутри страны. Также сказывается рост себестоимости переработки молочного сырья или же неурожай.

Торговые сети уже получили письма от производителей с предупреждением о росте цен с января 2024-го. Их рассмотрят в течение 30 дней.

Издание отмечает, что магазины, как правило, договариваются с производителями о сдерживании цен, а в случаях, когда это невозможно, повышение растягивают во времени.

«В Минсельхозе заверили, что ситуация «находится на особом контроле министерства», добавив, что динамика цен на отдельные продукты, не производимые в стране, зависит от изменения курса валют», - сообщает «Коммерсантъ».