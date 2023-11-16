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Экономика

Бане в Ахунах, парку и «Октябрю» дадут еще денег на ремонт

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Управление градостроительства и архитектуры Пензы сумело сэкономить почти 41 млн рублей. Теперь 31 млн из этих денег предлагается направить другим структурам.

Об этом в четверг, 16 ноября, рассказала на заседании комиссии по бюджету гордумы начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

В частности, предлагается направить 4 млн дополнительно на капремонт ТЮЗа на улице Тарханова - эти средства нужны на оплату работ, выполненных сверх контракта.

На экспертизу проектно-сметной документации на ремонт здания на Кирова, 39, где находится центр хорового и вокального искусства «Октябрь», требуется 6 млн 400 тыс.

На затянувшийся ремонт бани на улице Конструкторской предлагается дополнительно выделить 1 млн 242 тыс.

На сети водоотведения в районе улицы Молодежной в поселке Заря пойдет 1 млн 200 тыс., на реконструкцию ЦПКиО - 5 млн 939,5 тыс., на реконструкцию территории на улице Плеханова - Гладкова - 10 млн 241,8 тыс. рублей.

Кроме того, 843 тысячи потребуется на ремонт кровли административного здания на Куйбышева, 47, где находится участок озеленения.

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