Бане в Ахунах, парку и «Октябрю» дадут еще денег на ремонт

Управление градостроительства и архитектуры Пензы сумело сэкономить почти 41 млн рублей. Теперь 31 млн из этих денег предлагается направить другим структурам.
Об этом в четверг, 16 ноября, рассказала на заседании комиссии по бюджету гордумы начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.
В частности, предлагается направить 4 млн дополнительно на капремонт ТЮЗа на улице Тарханова - эти средства нужны на оплату работ, выполненных сверх контракта.
На экспертизу проектно-сметной документации на ремонт здания на Кирова, 39, где находится центр хорового и вокального искусства «Октябрь», требуется 6 млн 400 тыс.
На затянувшийся ремонт бани на улице Конструкторской предлагается дополнительно выделить 1 млн 242 тыс.
На сети водоотведения в районе улицы Молодежной в поселке Заря пойдет 1 млн 200 тыс., на реконструкцию ЦПКиО - 5 млн 939,5 тыс., на реконструкцию территории на улице Плеханова - Гладкова - 10 млн 241,8 тыс. рублей.
Кроме того, 843 тысячи потребуется на ремонт кровли административного здания на Куйбышева, 47, где находится участок озеленения.
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