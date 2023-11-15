В 2024 году не планируют строить дополнительные дороги на ГПЗ-24

15.11.2023 | 18:54

В среду, 15 ноября, на заседании комиссии Пензенской городской думы обсудили финансирование строительства новых дорог и других объектов в областном центре в 2024 году.

Как рассказала начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, в целом на строительную отрасль предусмотрено направить 2 млрд 932 млн рублей. Из них 1 млрд 68 млн - это средства бюджета города, 652 млн - областной казны, 722 млн - федеральной.

Эти деньги пойдут на продолжение строительство развязки в Арбекове, на 624-м километре трассы М-5 (148 млн рублей), развязки в микрорайоне ГПЗ-24, на пересечении улиц Антонова и Измайлова (274 млн рублей).

Депутаты уточнили, будет ли в 2024 году финансироваться строительство каких-либо примыканий к будущей развязке на ГПЗ, чтобы облегчить горожанам выезд с улиц Стрельбищенской, Ново-Казанской.

«Нет, на это не заложено. Будет только кольцо», - ответила Ольга Завьялкина.

Также в следующем году продолжат прокладывать новую дорогу на улице Побочинской (направят 91 млн рублей). Запланированы расходы и на обустройство сетей ливневой канализации на этой улице. Пока на эти цели заложен 1 млн 50 тыс. рублей, но в управлении надеются, что будет софинансирование проекта из областного бюджета.

86 млн рублей запланировано в 2024-м году потратить на преобразование парка Белинского, а 1 млрд 98 млн - на продолжение строительства школы в Заре на 1 100 мест.

Кроме того, в следующем году профинансируют строительство дороги, соединяющей улицу Плеханова и Гладкова. Планируется направить 75 млн рублей.