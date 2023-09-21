Утвержден перечень продукции для импортозамещения

21.09.2023 | 13:49

В Пензенской области утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств.

Соответствующее постановление 15 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В список вошли:

- текстиль и текстильные изделия;

- одежда;

- кожа и изделия из нее;

- древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения;

- лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях;

- компьютерное, электронное и оптическое оборудование;

- электрооборудование;

- автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы;

- прочие транспортные средства и оборудование.

Постановление вступило в силу и будет действовать до конца 2023 года.