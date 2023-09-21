Утвержден перечень продукции для импортозамещения

В Пензенской области утвердили перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях ограничительных мер со стороны иностранных государств.
Соответствующее постановление 15 сентября подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.
В список вошли:
- текстиль и текстильные изделия;
- одежда;
- кожа и изделия из нее;
- древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели), из соломки и материалов для плетения;
- лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях;
- компьютерное, электронное и оптическое оборудование;
- электрооборудование;
- автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы;
- прочие транспортные средства и оборудование.
Постановление вступило в силу и будет действовать до конца 2023 года.
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