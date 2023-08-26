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Экономика

Пензенские статистики назвали цену «квадрата» в новостройках и вторичке

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По итогам II квартала 2023 года в Пензенской области зарегистрирована минимальная в Приволжском федеральном округе цена квадратного метра в квартирах на вторичном рынке жилья - 62 882 руб. В новостройках этот показатель составил 88 931 руб.

В Пензастате рассказали, что чуть дороже «вторичка» в Оренбургской области - 63 тыс. руб. за 1 кв. м. Здесь же - самые дешевые новостройки (64,2 тыс. руб.). Немногим выше показатель в Республике Марий Эл (68,1 тыс. руб.).

Самые высокие цены на рынке жилой недвижимости - в Республике Татарстан (129,9 тыс. руб. за 1 кв. м на первичном рынке и 132 тыс. руб. - на вторичном) и Нижегородской области (125,4 тыс. и 110 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно).

В целом по ПФО средняя цена «квадрата» в новостройках составила 103,2 тыс. руб., во «вторичке» - 94,2 тыс. руб.

По сравнению с I кварталом цены на квадратный метр жилья в Пензенской области на первичном рынке выросли на 1,4%. На вторичном рынке рост составил 11,7% - выше всех по ПФО.

Среди регионов Приволжского федерального округа максимальный индекс цен на первичном рынке жилья был зарегистрирован в Чувашской Республике (104,7%), минимальный - в Самарской области (100,3%). На вторичном рынке минимальный рост - в Республике Татарстан (96,6%).

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Источник — фото pixabay.com
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