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Экономика

Рост цен на бензин, овощи и свинину в Пензенской области объяснили

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В Пензенской области в июле ускорилась годовая инфляция. Она составила 3,6%. Это ниже, чем в ПФО (3,8%) и России в целом (4,3%).

Больше всего изменений претерпели ценники на продовольственные товары. Их стоимость в годовом выражении поднялась на 2,4%. Для пензенцев это оказалось заметным, ведь в июне цены на продукты снизились на 0,56%.

Как сообщили в пресс-службе пензенского отделения Банка России, в условиях ослабления рубля подорожали импортные овощи и фрукты, поэтому в июле годовое снижение цен на картофель, капусту, апельсины, яблоки и груши сменилось ростом.

Обменный курс повлиял на затраты свиноводческих хозяйств. Корм для животных стал обходиться дороже, как и обслуживание импортного оборудования. Кроме того, увеличилось потребление свинины. Все это привело к тому, что цены на этот вид мяса пошли вверх.

«На фоне ослабления рубля и увеличения внешнего спроса на сахар выросла его экспортная привлекательность. Ввиду этого годовой рост цен на сахар ускорился», - пояснили специалисты.

Непродовольственные товары в июле дорожали медленнее, ценники увеличились на 1,4%. Чувствительным для пензенцев оказалось повышение стоимости бензина. Она поднималась вслед за ростом оптовых цен.

На нефтянников влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма (государство хочет снизить им компенсирующие выплаты), подорожание нефти и топлива на мировом рынке.

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