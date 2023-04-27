Коротко и по существу: поездка на «ИННОПРОМ» оказалась успешной

27.04.2023 | 17:46

Пензенская делегация побывала в Республике Узбекистан с рабочим визитом. Его результаты губернатор Олег Мельниченко назвал успешными.

Визит начался со встречи главы Пензенской области с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Стороны обсудили перспективы укрепления взаимодействия с регионами республики. В течение последних пяти лет оно активизировалось по многим направлениям.

Посол отметил, что высокотехнологичная продукция, которая производится в Пензенской области, может стать востребованной в республике. Речь идет об оборудовании для глубокой переработки сельхозпродукции, для нефтегазопереработки, атомных и тепловых станций, промышленности, инженерно-технических средствах защиты объектов. Обсуждалось и взаимодействие в сфере продовольствия, рассказали в пресс-службе областного правительства.

Одной из целей визита в Ташкент было заключение новых договоров о сотрудничестве. Для этого от Пензенской области на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» был развернут стенд, на котором презентовались возможности региона.

Экспозиция вызвала большой интерес у бизнесменов Узбекистана. Ее посетили в том числе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

На выставке состоялась встреча Олега Мельниченко с главой Ташкентской области Зойиром Мирзаевым. «Мы готовы работать с Ташкентской областью, обмениваться бизнес-миссиями, развивать экономические и культурные связи. У нас развиты промышленность, сельское хозяйство, хорошие культурные традиции, большие планы по развитию туризма», - заявил пензенский губернатор.

Зойир Мирзаев подтвердил готовность к сотрудничеству.

Также Олег Мельниченко встретился с заместителем хокима Андижанской области Бортижоном Хамраевым. Они договорились взаимодействовать на основе нового подписанного соглашения.

«По индексу промышленного производства Пензенская область в 2022 году заняла второе место в Приволжском федеральном округе. По такому направлению, как станкостроение, мы на четвертом месте среди предприятий данного профиля в Российской Федерации. Мы развиваемся, осуществляем крупнейший в нашей стране проект ГК «Дамате» по производству мяса индейки», - проинформировал глава региона Бортижона Хамраева.

Новое соглашение с Андижаном расширит импортные и экспортные возможности двух областей.

Пообщался пензенский губернатор и с главой Бухарской области Ботиром Зариповым. Стороны договорились подготовить соглашение о сотрудничестве между двумя регионами.

«Мы планируем сотрудничество с Пензенской областью, мой заместитель будет курировать эту работу. Основные драйверы бухарской экономики - производство текстиля, строительных материалов, туристический бизнес. Приглашаем пензенские компании к сотрудничеству и кооперации. Важное направление работы - переработка сельхозпродукции, мы готовы поставлять пензенцам вкусные овощи», - рассказал хоким Бухарской области.

Олег Мельниченко подчеркнул, что разделяет такой подход, а подписанное соглашение откроет областям новые горизонты для взаимодействия.

На площадке стенда Пензенской области прошли и другие конструктивные переговоры. АО «Пензаспецавтомаш» заключило эксклюзивный договор с Manoil Tashkent о дистрибуции топливораздаточного оборудования Benza на территории Узбекистана.

«Предварительно согласованы условия партнерского соглашения предприятия «ПензЭнергоМаш» с «Узбекхиммашем» для расширения выпуска продукции тяжелого машиностроения. Компания «СтанкоМашСтрой» откроет в Ташкенте дилерский центр», - сообщил Олег Мельниченко.

Также достигнуты договоренности с НИИП «Чирчик Агро Химпром», «Узбекнефтегаз», «Шуртанский ГМК» и другими узбекскими предприятиями нефтегазовой и химической отрасли об экспортных поставках технологического оборудования из Пензенской области.