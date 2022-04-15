Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|09:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

В Пензастате рассказали, какие продукты подорожали в марте

Печать
Telegram

Пензенские статистики проследили изменение цен на продукты в марте по отношению к февралю.

Больше всего подорожали сахар - на 26,9%, овощи - на 16,1%, фрукты и цитрусовые - на 15,8%, крупа и бобовые - на 12,3%, масло подсолнечное - на 11,6%.

Цены на муку поднялись на 9,1%, на сливочное масло - на 8,2%, на яйца - на 6,9%,.

Питьевое молоко стало дороже на 6,8%, мясо и птица - на 6,6%, рыбопродукты - на 4,4%, макаронные изделия - на 3,5%.

За последние три месяца (по отношению марта к декабрю 2021 года) наибольший рост цен зафиксирован на овощи (44,2%), фрукты и цитрусовые (35,4%), сахар (32,1%).

«Цены на яйца снизились по сравнению с декабрем 2021 года на 5,3%», - сообщили в отделе статистики цен и финансов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 2 Пензастат
0
0
0
 
Гость||

У вас весь город в говне

Гость||

Рассказали они..кому? Рыба вообще как деликатес !Дороже мяса!Совсем оборзели! Где контроль и штрафы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Цены на яйца снизились по сравнению с декабрем 2021 года на 5,3%»
Они бредят? 109 р/дес

Гость||

Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте