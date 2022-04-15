В Пензастате рассказали, какие продукты подорожали в марте

15.04.2022 | 09:09

Пензенские статистики проследили изменение цен на продукты в марте по отношению к февралю.

Больше всего подорожали сахар - на 26,9%, овощи - на 16,1%, фрукты и цитрусовые - на 15,8%, крупа и бобовые - на 12,3%, масло подсолнечное - на 11,6%.

Цены на муку поднялись на 9,1%, на сливочное масло - на 8,2%, на яйца - на 6,9%,.

Питьевое молоко стало дороже на 6,8%, мясо и птица - на 6,6%, рыбопродукты - на 4,4%, макаронные изделия - на 3,5%.

За последние три месяца (по отношению марта к декабрю 2021 года) наибольший рост цен зафиксирован на овощи (44,2%), фрукты и цитрусовые (35,4%), сахар (32,1%).

«Цены на яйца снизились по сравнению с декабрем 2021 года на 5,3%», - сообщили в отделе статистики цен и финансов.