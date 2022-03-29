Делегация во главе с губернатором выехала в Белоруссию на 4 дня

29.03.2022 | 15:27

Во вторник, 29 марта, делегация Пензенской области отправилась в Республику Беларусь с деловым визитом.

В состав рабочей группы вошли члены правительства, представители ведущих промышленных предприятий региона, возглавил ее губернатор Олег Мельниченко.

В планах - посещение белорусских промышленных объектов, презентация инвестиционных возможностей Пензенской области, обсуждение перспектив развития взаимного инвестирования.

«Также состоится контактно-кооперационная биржа на площадке Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Республика имеет большой потенциал для дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и развития партнерства в формате технологической и промышленной кооперации», - заявили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация пробудет в Белоруссии до 1 апреля.