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Экономика

Делегация во главе с губернатором выехала в Белоруссию на 4 дня

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Во вторник, 29 марта, делегация Пензенской области отправилась в Республику Беларусь с деловым визитом.

В состав рабочей группы вошли члены правительства, представители ведущих промышленных предприятий региона, возглавил ее губернатор Олег Мельниченко.

В планах - посещение белорусских промышленных объектов, презентация инвестиционных возможностей Пензенской области, обсуждение перспектив развития взаимного инвестирования.

«Также состоится контактно-кооперационная биржа на площадке Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Республика имеет большой потенциал для дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и развития партнерства в формате технологической и промышленной кооперации», - заявили в пресс-службе регионального правительства.

Делегация пробудет в Белоруссии до 1 апреля.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Делегация пробудет в Белоруссии до 1 апреля.
Символично...

Гость||

на украину бы съездили

Имя: Гость
Комментарий:

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