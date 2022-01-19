В Пензенской области за год больше всего подорожали макароны и овощи

19.01.2022 | 10:00

В 2021 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Пензенской области составил 108,3%.

В частности, на продовольственные товары этот показатель достиг 111,3, на непродовольственные - 108,1, на услуги - 103,7%.

В наибольшей степени выросли цены на продукты. В течение года макаронные изделия подорожали на 21%, овощи - на 19,9%, мясо и птица - на 18%.

Рост цен на крупу и бобовые составил 17,4%, на сливочное масло - 14,3%, на рыбопродукты - 13,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия - 13%, на подсолнечное масло - 12,4%, на сахар - 11,5%, на муку - 11,2%, на молоко питьевое - 10,4%.

Яйца выросли в цене на 9,6%, фрукты - на 8,4%, колбаса и колбасные изделия - на 8,1%, сообщила начальник отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова.