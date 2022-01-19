Экономика

В Пензенской области за год больше всего подорожали макароны и овощи

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В 2021 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Пензенской области составил 108,3%.

В частности, на продовольственные товары этот показатель достиг 111,3, на непродовольственные - 108,1, на услуги - 103,7%.

В наибольшей степени выросли цены на продукты. В течение года макаронные изделия подорожали на 21%, овощи - на 19,9%, мясо и птица - на 18%.

Рост цен на крупу и бобовые составил 17,4%, на сливочное масло - 14,3%, на рыбопродукты - 13,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия - 13%, на подсолнечное масло - 12,4%, на сахар - 11,5%, на муку - 11,2%, на молоко питьевое - 10,4%.

Яйца выросли в цене на 9,6%, фрукты - на 8,4%, колбаса и колбасные изделия - на 8,1%, сообщила начальник отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

У Пензастата информация как средняя температура по больнице. Если макароны были по 60р и перевалили за 100р, то это наверное не 21%. 2кг Макфы стоили 90р, а сейчас 110, то больше 20% рост. Пачка масла стоила 95р, сейчас 115р. Какие 11,3% в среднем за год? За полтора года все подорожало на 30-40%, а пенсионерам на уровень официальной инфляции обещали прибавить. Вот и делайте выводы сами.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщила начальник отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова.
Танюша, дорогая, ты перешли, пожалуйста, эту информацию нашему царю-батюшке, а мы-то со всеми этими цифрами сталкиваемся ежедневно при посещении магазинов.

Гость||

Пензинформ такие коменты трет . Надо восхвалять.... сами знаете кого

Гость||

Хватит цензуры. Народ тут свою беду изливает, а вы только все трете

Гость||

21%, 17,14, а инфляция 8,4%. Пенсионерам прибавили 8 6. А они кроме этих продуктов больше ни на что не тратят - не хватает большой пенсии

Имя: Гость
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