В Пензенской области за год больше всего подорожали макароны и овощи

В 2021 году индекс потребительских цен на товары и услуги в Пензенской области составил 108,3%.
В частности, на продовольственные товары этот показатель достиг 111,3, на непродовольственные - 108,1, на услуги - 103,7%.
В наибольшей степени выросли цены на продукты. В течение года макаронные изделия подорожали на 21%, овощи - на 19,9%, мясо и птица - на 18%.
Рост цен на крупу и бобовые составил 17,4%, на сливочное масло - 14,3%, на рыбопродукты - 13,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия - 13%, на подсолнечное масло - 12,4%, на сахар - 11,5%, на муку - 11,2%, на молоко питьевое - 10,4%.
Яйца выросли в цене на 9,6%, фрукты - на 8,4%, колбаса и колбасные изделия - на 8,1%, сообщила начальник отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова.
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У Пензастата информация как средняя температура по больнице. Если макароны были по 60р и перевалили за 100р, то это наверное не 21%. 2кг Макфы стоили 90р, а сейчас 110, то больше 20% рост. Пачка масла стоила 95р, сейчас 115р. Какие 11,3% в среднем за год? За полтора года все подорожало на 30-40%, а пенсионерам на уровень официальной инфляции обещали прибавить. Вот и делайте выводы сами.