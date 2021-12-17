При покупке жилья можно получить до 35% его стоимости от государства

17.12.2021 | 08:17

Молодые семьи могут рассчитывать на социальную выплату для улучшения жилищных условий. Государство выделяет средства на оплату первоначального взноса, погашение ипотеки или покупку жилья без кредита.

Семья без детей может получить 30%, а с детьми - 35% расчетной стоимости жилья, указывают специалисты госуслуг.

В официальном telegram-канале ведомства перечислили основные условия программы:

- обоим супругам не больше 35 лет или одинокому родителю с ребенком не больше 35 лет;

- если нет детей, брак должен быть официально зарегистрирован;

- семья нуждается в улучшении жилищных условий. Нуждаемость определяют по учетной норме площади жилого помещения. Общие условия перечислены в статье 51 ЖК РФ. Точные критерии нуждаемости следует уточнить в своем муниципалитете;

- у семьи есть собственные сбережения, чтобы оплатить оставшуюся часть жилья или взять ипотеку и вносить платежи по кредиту;

- жилье приобретается не у близких родственников;

- ранее семья не пользовалась этой программой.

С 1 августа 2020 года условия программы были улучшены. Выплату теперь можно направить на покупку жилья по договору участия в долевом строительстве без оплаты через счет-эскроу, то есть можно оплатить новостройку напрямую застройщику, или на оплату жилья по договору уступки права требования. Кроме того, деньги можно направить на погашение ипотеки по договору рефинансирования.

«Право на социальную выплату подтверждается свидетельством. Свидетельства выдают в порядке очереди по спискам заявок на финансирование - тем семьям, которые зарегистрированы в качестве участников программы. В приоритете - многодетные семьи. Подробности об участии в программе, а также ее региональные особенности можно уточнить в своей администрации», - сообщают специалисты «Госуслуг».

Сумма социальной выплаты зависит не от рыночной стоимости квартиры, а от расчетной площади и нормативной стоимости жилья в конкретном регионе. С точным расчетом помогут в местной администрации, сообщается в Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».