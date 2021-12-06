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Экономика

Стало известно о выплате пенсионерам тринадцатой пенсии в декабре

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23 декабря президент России Владимир Путин проведет свою ежегодную пресс-конференцию. По оценке экспертов, глава государства может объявить о новых выплатах.

По мнению депутата Госдумы Сергея Обухова, сумма выплаты будет рассчитана с учётом инфляции. А на деньги смогут рассчитывать даже работающие пенсионеры, которых чаще всего обходят стороной с подобными «подарками», сообщает «Царьград».

Эксперты считают, что размер единоразовой выплаты, которая фактически станет тринадцатой пенсией, может быть в размере от 10 000 до 15 000 рублей.

Как сообщает PrimPress, финансовый эксперт Андрей Лобода считает, что размер новой выплаты может составить уже 15 тысяч рублей С коллегой согласна и заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

По ее словам, сумма пособия будет «10 тысяч рублей или близко к этой цифре». Эксперт подчеркивает важность распределения денег между всеми пенсионерами, даже работающими, как это было в сентябре.

По данным Пенсионного фонда РФ на 1 октября 2021 года, в Пензенской области проживает 425 700 получателей пенсий, а ее средний размер составляет 14 555 рублей.

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Гость||

Ыот вам и 6% инфляции

Гость||

penzainform.ru писал(a):

глава государства может объявить о новых выплатах.
А объявит?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Эксперты считают, что размер единоразовой выплаты, которая фактически станет тринадцатой пенсией, может быть в размере от 10 000 до 15 000 рублей.
Ура!!!! Вот погуляем-то.

Имя: Гость
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