Экономика

Пензенскую индейку от «Дамате» начали экспортировать в Узбекистан

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Халяльная продукция группы компаний «Дамате» теперь ежемесячно будет поставляться в Узбекистан. В 2021-2022 годах отправят более 1,5 тысячи тонн колбасных изделий и полуфабрикатов.

На данный момент компания экспортировала уже 18,5 тонны продукции из мяса индейки бренда Salima.

Общая сумма экспорта превысит 220 млн рублей.

Узбекистан - крупнейшая в Средней Азии республика с населением, превышающим численность жителей всех остальных стран данного региона. Поэтому выход на ее рынок - важный шаг в развитии экспортного направления «Дамате». Сейчас в стране активно растет средний класс, спрос на продукцию быстрого приготовления и колбасные изделия увеличивается.

Компания вышла на рынок Узбекистана с продукцией завода по глубокой переработке индейки, экспортируемые товары сертифицированы по стандарту «Халяль». Это преимущество при поставках в страну. Реализацию мясных деликатесов будут осуществлять через розницу и рестораны быстрого питания.

«Доступ к рынку Узбекистана стратегически важен для «Дамате». Расположение республики, растущая культура потребления колбасных изделий, наличие у нас производства продукции глубокой переработки и, что важно, под знаком «Халяль» сделали возможным начало экспорта. Мы уверены, что жители республики по достоинству оценят продукцию «Дамате», - сказал генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.

В 2021 году компания продолжит расширять поставки халяльной продукции в страны дальнего зарубежья. В настоящее время рассматривают заявки на экспорт и ведут переговоры с заказчиками.

Экспорт мяса индейки «Дамате» начала осенью 2015 года. На данный момент предприятия компании поставляют свою продукцию в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза, а также в 33 государства, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, страны Африки и Азии.

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