Сетевое издание|18+|Вторник|12 янв 2021|17:22
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Экономика

В Пензенской области средняя страховая пенсия составит 14,4 тыс. руб.

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С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%. Стоимость 1 пенсионного коэффициента теперь составляет 98,86 руб. (в 2020-м - 93).

Размер фиксированной выплаты с 1 января составит 6 044,48 руб., а для инвалидов I группы и граждан, достигших 80 лет, - 12 88,96 руб. Увеличение составило соответственно 352,06 и 704,12 руб.

Средний размер страховой пенсии в регионе составит 14 374,52 руб. При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера пенсии.

В результате индексации будет пересчитано почти 406 тысяч страховых пенсий жителей Пензенской области. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат трудовую деятельность, после увольнения будут повышены с учетом всех пропущенных индексаций.

Прожиточный минимум в регионе в 2021 году составит 9 020 руб. То есть все пенсионеры, чей уровень совокупных доходов не достигает этого показателя, будут получать федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума, а размер индексации будет выплачиваться им сверх 9 020 рублей.

«С 1 февраля 2021 года будет произведена индексация ежемесячных денежных выплат, а с 1 апреля - индексация государственных и социальных пенсий», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

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Гость||

ахахахаах.держитесь там,хорошего вам настроения.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с 1 апреля - индексация государственных и социальных пенсий», -
сахарком не забудьте подзатариться к апрелю, а то не весело будет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%.
penzainform.ru писал(a):
«С 1 февраля 2021 года будет произведена индексация ежемесячных денежных выплат, а с 1 апреля - индексация государственных и социальных пенсий», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.
Работающие пенсионеры в пролёте.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Средний размер страховой пенсии в регионе составит 14 374,52 руб.
Многие пенсионеры получают 9-10 тысяч.

Гость||

Гость писал(a):

ахахахаах.держитесь там,хорошего вам настроения.
Мы то продержимся. А вот ты дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

сахарком не забудьте подзатариться к апрелю, а то не весело будет.
Опять раздувают искусственный ажиотаж.

Гость||

пенсии растут на копейки, а цены на рубли... оставьте эти копейки себе))))))

Гость||

12 88,96 - что за странная выплата для инвалидов и 80-летних?

Гость||

Это средняя между чиновниками и судьями и простыми работягами?

Имя: Гость
Комментарий:

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