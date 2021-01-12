В Пензенской области средняя страховая пенсия составит 14,4 тыс. руб.

12.01.2021 | 16:36

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%. Стоимость 1 пенсионного коэффициента теперь составляет 98,86 руб. (в 2020-м - 93).

Размер фиксированной выплаты с 1 января составит 6 044,48 руб., а для инвалидов I группы и граждан, достигших 80 лет, - 12 88,96 руб. Увеличение составило соответственно 352,06 и 704,12 руб.

Средний размер страховой пенсии в регионе составит 14 374,52 руб. При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера пенсии.

В результате индексации будет пересчитано почти 406 тысяч страховых пенсий жителей Пензенской области. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат трудовую деятельность, после увольнения будут повышены с учетом всех пропущенных индексаций.

Прожиточный минимум в регионе в 2021 году составит 9 020 руб. То есть все пенсионеры, чей уровень совокупных доходов не достигает этого показателя, будут получать федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума, а размер индексации будет выплачиваться им сверх 9 020 рублей.

«С 1 февраля 2021 года будет произведена индексация ежемесячных денежных выплат, а с 1 апреля - индексация государственных и социальных пенсий», - сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.