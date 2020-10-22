В 2020-м в Пензе количество частников сократилось почти на 600

22.10.2020 | 09:30

На 10 сентября 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в Пензе включено 23 106 индивидуальных предпринимателей и организаций. Для сравнения: по состоянию на 10 января текущего года их было 23 697.

Эти данные регионального управления федеральной налоговой службы привел в среду, 21 октября, на заседании комиссии городской думы заместитель мэра Герман Дорофеев.

Согласно статистике, малые предприятия специализируются в основном на торговле и предоставлении услуг (37,3%), средние в большей степени представлены в обрабатывающей промышленности(9%) и строительстве (9,1%).

Транспортировкой и хранением занимаются 8,3% частников, финансовой и страховой деятельностью - 8,4%, предоставлением других персональных услуг - 4,5%, деятельностью в сфере спорта, отдыха и развлечений - 1,1%, образованием - 0,8%.

Всего в городе в организациях малого и среднего предпринимательства трудятся 73 005 человек - это 46,8% от показателя по Пензенской области (156 000). В докладе также отмечается, что к 2024 году в Сурском крае число трудящихся в этой сфере, в том числе самозанятых, должно увеличиться до 205 000.