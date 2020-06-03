В Пензенской области оценен ущерб сферы платных услуг от коронавируса

03.06.2020 | 12:40

Платные услуги в первую очередь попали под удар после введения в области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пензенские статистики подсчитали показатели в этой сфере за январь - апрель.

За четыре месяца объем платных услуг, оказанных в регионе, составил 19,8 млрд руб. - 91,6% от этого показателя за четыре месяца прошлого года.

Самыми уязвимыми оказались туристические агентства и туроператоры - 171,1 млн руб., или 58,7% по сравнению с 2019-м. Потерпели убытки гостиницы и аналогичные им организации: их показатели - 156 млн руб. (57,4%).

В апреле были отменены концерты, спектакли и выступления артистов, не работали кинотеатры. Объем услуг культуры составил 66,1% к уровню прошлого года. Для спортзалов и тренажерных залов этот показатель сократился более чем на 25%, а для парикмахерских, бань, ателье и других организаций, оказывающих бытовые услуги, - на 16,6%.