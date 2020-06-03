Сетевое издание|18+|Среда|3 июн 2020|13:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Экономика

В Пензенской области оценен ущерб сферы платных услуг от коронавируса

Печать

Платные услуги в первую очередь попали под удар после введения в области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пензенские статистики подсчитали показатели в этой сфере за январь - апрель.

За четыре месяца объем платных услуг, оказанных в регионе, составил 19,8 млрд руб. - 91,6% от этого показателя за четыре месяца прошлого года.

Самыми уязвимыми оказались туристические агентства и туроператоры - 171,1 млн руб., или 58,7% по сравнению с 2019-м. Потерпели убытки гостиницы и аналогичные им организации: их показатели - 156 млн руб. (57,4%).

В апреле были отменены концерты, спектакли и выступления артистов, не работали кинотеатры. Объем услуг культуры составил 66,1% к уровню прошлого года. Для спортзалов и тренажерных залов этот показатель сократился более чем на 25%, а для парикмахерских, бань, ателье и других организаций, оказывающих бытовые услуги, - на 16,6%.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Отменить транспортный и налог на имущество в этом году

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте