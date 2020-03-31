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Экономика | В Пензе еще одна фирма срочно начала выпускать дефицитный товар

31.03.2020|12:54
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Во вторник, 31 марта, губернатор Иван Белозерцев осмотрел цеха предприятия, которое переориентировалось с производства спортивной одежды на пошив медицинских масок.

Как рассказал руководитель компании, смена курса потребовала оперативно решить стразу нескольких вопросов: оптимизировать процесс, подключить необходимое оборудование, закупить материалы и принять дополнительные профилактические меры для работников. Все это было сделано практически за сутки.

Сейчас цеха выпускают исключительно маски. Для профилактики в помещениях установлены кварцевые лампы, которые включают на время перерывов каждые 2 часа. Рабочие места расположены на двухметровом расстоянии друг от друга.

В цехах только часть сотрудников, остальные работают дома. Всего в производстве задействовано порядка 100 человек.

«В сутки будет выпускаться и отправляться в региональные торговые сети порядка 10 тысяч изделий. Это вторая пензенская компания, приступившая к выпуску повязок», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Недостаток медицинских масок в пензенских аптеках почувствовался уже в начале февраля. Сотрудники ФАС проверили 15 пунктов и зафиксировали увеличение цены этих изделий. Сотрудники минздрава также посетили 15 аптек. Стоимость масок составила от 7 до 15 рублей за штуку.

1 марта один из жителей Пензенской области пожаловался губернатору Ивану Белозерцеву, что маску невозможно купить ни в одной аптеке города из-за слишком большого спроса. Министр здравоохранения Александр Никишин предложил самостоятельно шить повязки. Изготовлением занялось и одно из пензенских предприятий. Также пошиву ватно-марлевых повязок стали обучать школьников на уроках технологии.

В появлением в регионе заболевших коронавирусом маски пропали окончательно, и не только в областном центре, но и в других населенных пунктах. 30 марта мэр Кузнецка Сергей Златогорский предложил горожанам шить их самостоятельно.

«У меня всю родню в Пензе бабушка обеспечила, ей девятый десяток. На ручной машинке нашила и раздала. И все хорошо. Раз нет пока решения на государственном уровне, мы все должны выкручиваться сами», - констатировал Златогорский.

Между тем пензенские умельцы не растерялись: стали шить маски и продавать их всем желающим. Так, на проспекте Строителей женщина торговала дефицитными товарами с рук.

Известно, что небольшие ателье и просто частные предприниматели принимают заказы на пошив масок от граждан и даже от коллективов. Стоимость одной повязки из хлопчатобумажной ткани составляет от 50 до 150 рублей в зависимости от фасона.

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Источник — фото № 1, 2, 3 pnzreg.ru
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Гость|31.03.2020 13:50|

Без него и его личного присутствия и маски не пошьют, и лавки не помоют.

Имя: Гость
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