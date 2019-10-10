10.10.2019 | 18:35

Бизнес охотно вкладывает деньги в экономику Пензенской области. В этом году инвестиций больше, чем было в прошлом, и закономерный результат есть.

«Согласно рейтингу, озвученному Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития, Пензенская область стала лидером в Российской Федерации по количеству инвестиционных проектов. Мы заняли первое место по количеству запущенных проектов в 2019 году», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По итогам шести месяцев, объем вложенных средств - свыше 35 миллиардов рублей. А будет гораздо больше.

«Традиционно основное поступление инвестиций ожидается во втором полугодии, и цель, стоящая перед нами по итогам 2019 года, - это инвестиции в объеме почти 94 миллиарда рублей с темпом роста 102,7%», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Региональные власти много внимания уделяют работе с потенциальными инвесторами - как отечественными, так и иностранными. Бизнесменов ждут льготы и помощь в реализации проектов на разных уровнях.

Только в 2019 году в области создано шесть предприятий, до января запустят еще три. В Кузнецке, например, открыли компанию, занимающуюся выпуском поролона. В Сердобске заработала ферма по производству шампиньонов - там будут выращивать от 5 до 10% общего объема этих грибов на российском рынке.

«Наши потребители отлично оценили качество продукции. Если сравнивать с польскими или белорусскими грибами, наш гриб отличается однозначно в лучшую сторону», - рассказал директор грибной компании Спартак Антонов.

По итогам реализации девяти инвестиционных проектов в регионе появится 1 632 новых рабочих места.