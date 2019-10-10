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Экономика | В пензенскую экономику за полгода вложено свыше 35 млрд рублей

10.10.2019|18:35
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Бизнес охотно вкладывает деньги в экономику Пензенской области. В этом году инвестиций больше, чем было в прошлом, и закономерный результат есть.

«Согласно рейтингу, озвученному Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития, Пензенская область стала лидером в Российской Федерации по количеству инвестиционных проектов. Мы заняли первое место по количеству запущенных проектов в 2019 году», - сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По итогам шести месяцев, объем вложенных средств - свыше 35 миллиардов рублей. А будет гораздо больше.

«Традиционно основное поступление инвестиций ожидается во втором полугодии, и цель, стоящая перед нами по итогам 2019 года, - это инвестиции в объеме почти 94 миллиарда рублей с темпом роста 102,7%», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Региональные власти много внимания уделяют работе с потенциальными инвесторами - как отечественными, так и иностранными. Бизнесменов ждут льготы и помощь в реализации проектов на разных уровнях.

Только в 2019 году в области создано шесть предприятий, до января запустят еще три. В Кузнецке, например, открыли компанию, занимающуюся выпуском поролона. В Сердобске заработала ферма по производству шампиньонов - там будут выращивать от 5 до 10% общего объема этих грибов на российском рынке.

«Наши потребители отлично оценили качество продукции. Если сравнивать с польскими или белорусскими грибами, наш гриб отличается однозначно в лучшую сторону», - рассказал директор грибной компании Спартак Антонов.

По итогам реализации девяти инвестиционных проектов в регионе появится 1 632 новых рабочих места.

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Гость|10.10.2019 19:27|

Гость писал(a):

Уаня, нэ паможет, отставка не за горами.
Про ВК тоже каждый год говорили, что завтра в отставку, ан нет - он почти повторил подвиг Леонида Ильича.

Хотя этот не ВК - не того масштаба личность.

Гость|10.10.2019 19:44|

а Я ГОД НАЗАД ПИСАЛ ЧТО ВЫШВЫРНУТ ОДНОГО УЖЕ ВЫШВЫРНУЛИ УРА УРА УРА

Гость|10.10.2019 20:00|

Бардюрные инвестиции растут!

Гость|10.10.2019 20:07|

Где деньги, Зин?

Гость|10.10.2019 20:28|

За откаты поделили между своими.А в результате ...ну не пошло,ну с кем не бывает.

Гость|10.10.2019 22:13|

Вложено не экономику, а в старт ап бизнеса. И сколько налогов придёт от этих бизнесов одному богу известно.

Гость|10.10.2019 22:38|

Говорят уже сняли сегодня, нет?

Гость|10.10.2019 22:47|

Инвестиции в грязь вложите, ее тут много. Все парки повырубали, настроили скворечников, таперичо прет гуаном по всей Буртассии. Немцы приехавшие в гости просто в шоке

Гость|10.10.2019 22:50|

Гость писал(a):

Немцы приехавшие в гости просто в шоке
Это кто же их сюда пустил, шокированных таких, слабонервных? Выпроводить и побыстрее.

Гость|10.10.2019 22:53|

А сколько из пензенской экономики за полгода было украдено?

Гость|10.10.2019 23:12|

А сколько из этих так называемых инвестиций вернулось из офшоров и ушли в офшоры?Вкладываются в "ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ЛТД"НИКОСИЯ, КИПР,ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ТОКИ ЛИМИТЕД,НИКОСИЯ, КИПР,и др. офшоры.Кроме того очень сильно напрягает помощь именно тем бизнесменам (пример ООО Грибная компания ,Сердобск),которые имеют совместный бизнес с ближайшими родственниками высокопоставленных чиновников.

Гость|10.10.2019 23:28|

Инвестиции, новые предприятия, рабочие места это замечательно. Если я правильно понимаю, то возврат на инвестиции волнует только инвесторов, которые частные, а не государство. Куда платят налоги не сказано. В регион, в Москву, в офшор. По сути регион видит только один плюс - з/п работникам. Ну хоть что-то.

Гость|10.10.2019 23:35|

Гость писал(a):

Инвестиции, новые предприятия, рабочие места это замечательно. Если я правильно понимаю, то возврат на инвестиции волнует только инвесторов, которые частные, а не государство. Куда платят налоги не сказано. В регион, в Москву, в офшор. По сути регион видит только один плюс - з/п работникам. Ну хоть что-то.
Эти деньги украдены здесь ,выведены в офшоры,потом отмыты ,и вернулись из офшоров в виде "инвестиций",и снова уйдут ,только уже белоснежными,в те же офшоры.

Гость|10.10.2019 23:39|

Вот з/п и останется) Если ее платить не передумают.

Гость|11.10.2019 00:23|

и все разошлось по нужным людям?

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